До 14 градусов тепла и снег обещают в мегаполисах Казахстана во вторник
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Во вторник, 11 марта, в Астане вновь прогнозируют снег, а жителям Алматы и Шымкента обещают теплую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 9 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
Жителям Астаны вновь прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -1 градуса, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 7,2 м/с.
В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226864-do-14-gradusov-tepla-i-sneg-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/