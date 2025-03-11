Передачу КБТУ государству прокомментировал глава Миннауки

На брифинге в правительстве глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал передачу Казахстанско-Британского технического университета государству, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам министра Саясата Нурбека, вопрос передачи университета решается в судебном порядке.

"Первая и вторая инстанции прошли, остается процедура кассационной жалобы. Окончательное решение будет за Верховным судом. Остается дождаться решения. Я не могу ничего комментировать, потому что все это в правовом порядке. Пока наше министерство не имеет к этому отношения", - сообщил Саясат Нурбек.

Министр отмечает, что "речи о том, что КБТУ закроется", - нет.

"Мы на связи с руководством вуза, учеба продолжается. Но нужно дождаться решения суда. Кому будет передан вуз - нет еще решения", - добавил Нурбек..

Напомним, в начале марта стало известно, что КБТУ вернули в собственность государства, информация об этом появилась на портале депозитария финансовой отчетности Минфина Казахстана.

Сообщалось, что новым владельцем КБТУ является ТОО "Компания по управлению возвращенными активами". Как отмечается в информации о КУВА, единственным ее учредителем и участником которой является правительство Казахстана.

При этом в графе "выбытие" значится в качестве бывшего владельца Общественный фонд "Фонд образования Нурсултана Назарбаева".

Добавим, Казахстанско-Британский технический университет, как отмечается на официальном сайте, - один из ведущих технических университетов региона. Вуз работает в партнерстве с мировым академическим сообществом, корпоративным и государственным секторами над фундаментальными ценностями качества, академической честности и открытости.

Это университет мирового уровня, занимающийся научными исследованиями, обучением и подготовкой научной элиты и высококвалифицированных кадров для различных сфер мировой экономики.