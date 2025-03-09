Рейсы задерживают в Алматы из-за непогоды

Авиакомпания Air Astana сообщила о задержке рейсов из Алматы из-за неблагоприятных погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Пассажиров призвали проверять статус рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт.

Уточнить информацию можно также по номеру горячей линии +7 7272 44 44 78.

Судя по информации на сайте аэропорта Алматы, несколько рейсов, в том числе и в Германию и Италию, запланированных на полночь, задержаны или отменены.

По данным портала Gismeteo, в Алматы сегодня пасмурно, прогнозировался сильный снег с дождем. Температура воздуха составляет до 2 градусов тепла, к ночи в мегаполисе похолодает ниже нуля. Скорость ветра составляет 8 метров в секунду.