Дождь, снег и мороз обещают в мегаполисах Казахстана в воскресенье

В воскресенье, 9 марта, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь и снег. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -3 градусов, ночью температура снизится до -21 градуса. Скорость ветра – 6,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 13 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,3 м/с.