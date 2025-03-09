Дождь, снег и мороз обещают в мегаполисах Казахстана в воскресенье
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В воскресенье, 9 марта, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают дождь и снег. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 3,6 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем термометры покажут до -3 градусов, ночью температура снизится до -21 градуса. Скорость ветра – 6,4 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 13 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,3 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226629-dozhd-sneg-i-moroz-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/