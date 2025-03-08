Осадки и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики рассказали, что на 9 марта в ряд регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. На дорогах - гололедица.

Завтра в Западно-Казахстанской области на севере, юге, востоке тоже ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Туркестанской области пообещали осадки (дождь, снег). Ночью на юге, в горных районах области туман. Ветер западный с переходом на северо-западный на севере, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с.

В воскресенье в Астане ожидается туман.

В области Ұлытау завтра возможен снег. Днем на севере, востоке области - низовая метель. На севере, востоке области туман, гололед.

9 марта в Акмолинской области ожидаются ночью снег, низовая метель, днем на востоке снег, низовая метель. На западе, севере, юге области будет туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман. Ветер западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области пообещали осадки (дождь, снег), метель, гололед, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с.

В воскресенье в области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, на юге, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере, юге, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на юге, востоке, в центре области порывы 23-28 м/с.

А на юге, востоке Атырауской области - туман.

Завтра на севере, востоке, в центре Кызылординской области будут туман, гололед. Ветер северо-западный ночью и утром в центре области порывы 15-20 м/с.

9 марта ночью и утром на северо-западе Мангистауской области тоже ожидается туман.

А в горных районах Жамбылской области усилится юго-западный ветер временами порывы 30 м/с и более. Также на севере, западе, в горных районах, днем на северо-востоке, юго-западе, в горных районах ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области гололед.

9 марта в Костанайской области прогнозируется на западе, юге области снег, низовая метель. На севере, западе, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на западе области 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается снег, низовая метель, на севере области туман. Ветер северный с переходом на западный на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

Завтра днем в Алматинской области тоже ожидаются осадки, на юге, в горных районах области и в Алматы временами будут сильные осадки (дождь, снег).