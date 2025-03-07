Осадки в канун праздника: 10-балльные пробки образовались на дорогах Алматы
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Карты дорожного трафика Алматы с обеда окрасились в красный цвет: в городе 10-балльные пробки, вероятно, по причине непогоды и предпраздничной суеты в канун 8 марта.
Судя по онлайн-карте дорожного трафика 2гис, ситуация на дорогах оставляет желать лучшего.
По состоянию на 15:37 движение парализовано по большинству улиц города.
"Сейчас еще снег пойдет... Готовьтесь...", "Завтра что будет, хаос?", " 7 марта. Сделайте кто-нибудь пожалуйста монтаж, что бы сразу 9 марта...", "Пожалуй, пройдусь", - пишут стоящие в пробках алматинцы и гости города.
Другие пользуются моментом, чтобы публично поздравить с приближающимся праздником.
"Всех женщин с праздником, мы вас любим", "С праздником, прекрасные дамы! Пусть будет много цветов, улыбок и хорошего настроения!" - такие комментарии на карте пробок собрали уже много положительных реакций.
Напомним, в канун Нового года на улицах Алматы также образовались 10-балльные пробки. А в начале января в акимате Алматы рассказали, какие транспортные развязки и пробивки планируют завершить в южной столице в этом году.
Добавим, также в январе президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок.
"Для решения насущных вопросов в столице и благоустройства города требуется значительная работа, мы все свидетели этого. В целом, аким города работает слаженно, имеет опыт. Вместе с тем, для столицы актуален вопрос пробок - в данном направлении надо принять срочные меры и решения", - сказал тогда Токаев.
А в начале февраля о пробках в Астане высказались эксперты. По их мнению, в будущем ситуация на дорогах столицы может измениться в худшую сторону, если не начать предпринимать действия сейчас.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226375-osadki-v-kanun-prazdnika-10-ballnye-probki-obrazovalis-na-dorogah-almaty/