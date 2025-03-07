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Осадки в канун праздника: 10-балльные пробки образовались на дорогах Алматы

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Қазақ тілінде оқу
Затор на мосту
Пробка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Карты дорожного трафика Алматы с обеда окрасились в красный цвет: в городе 10-балльные пробки, вероятно, по причине непогоды и предпраздничной суеты в канун 8 марта.

Судя по онлайн-карте дорожного трафика 2гис, ситуация на дорогах оставляет желать лучшего.

10-балльные пробки 7 марта в Алматы
10-балльные пробки 7 марта в Алматы: NUR.KZ

По состоянию на 15:37 движение парализовано по большинству улиц города.

10-балльные пробки 7 марта в Алматы
10-балльные пробки 7 марта в Алматы: NUR.KZ

"Сейчас еще снег пойдет... Готовьтесь...", "Завтра что будет, хаос?", " 7 марта. Сделайте кто-нибудь пожалуйста монтаж, что бы сразу 9 марта...", "Пожалуй, пройдусь", - пишут стоящие в пробках алматинцы и гости города.

Другие пользуются моментом, чтобы публично поздравить с приближающимся праздником.

"Всех женщин с праздником, мы вас любим", "С праздником, прекрасные дамы! Пусть будет много цветов, улыбок и хорошего настроения!" - такие комментарии на карте пробок собрали уже много положительных реакций.

Напомним, в канун Нового года на улицах Алматы также образовались 10-балльные пробки. А в начале января в акимате Алматы рассказали, какие транспортные развязки и пробивки планируют завершить в южной столице в этом году.

Добавим, также в январе президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок.

"Для решения насущных вопросов в столице и благоустройства города требуется значительная работа, мы все свидетели этого. В целом, аким города работает слаженно, имеет опыт. Вместе с тем, для столицы актуален вопрос пробок - в данном направлении надо принять срочные меры и решения", - сказал тогда Токаев.

А в начале февраля о пробках в Астане высказались эксперты. По их мнению, в будущем ситуация на дорогах столицы может измениться в худшую сторону, если не начать предпринимать действия сейчас.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226375-osadki-v-kanun-prazdnika-10-ballnye-probki-obrazovalis-na-dorogah-almaty/