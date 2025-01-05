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Какие развязки и пробивки завершат в Алматы в 2025 году

Опубликовано:

Алматы с высоты
Алматы. Иллюстративное фото: акимат Алматы

В акимате Алматы рассказали, какие транспортные развязки и пробивки планируют завершить в южной столице в этом году, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в Telegram-канале акимата, в этом году в городе планируется завершить строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова и пробивку улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара, а также проспекта Абая до границы города.

В мае будет введена в эксплуатацию пробивка проспекта Абая от улицы Б. Момышулы до границы города. Общая протяженность пробивки составит 5,3 км с шестиполосной дорогой, велодорожками и тротуарами по обеим сторонам.

Летом планируется завершить пробивку улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара общей протяженностью 3,2 км. В ведомстве отмечают, что это должно снизить транспортную нагрузку на улицу Момышулы на 40%.

В июне планируется полностью завершить строительство транспортной развязки на пересечении улицы Жансугурова и проспекта Сейфуллина. В акимате также пообещали благоустроить прилегающую к пробивке территорию.

Напомним, в сентябре в Алматы завершили реконструкцию Кульджинского тракта. Проезжую часть расширили до шести полос – по три в каждую сторону.

Реконструкция Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской началась 4 июня. В акимате тогда говорили, что пропускная способность участка вырастет в два раза – с 40 тысяч авто в сутки до 80 тысяч.

А в октябре сообщалось, что в Алматинской области на Ташкентском тракте увеличат количество полос и построят две новые развязки. Частично работы начаты в прошлом году, а завершение запланировано на этот год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2208096-kakie-razvyazki-i-probivki-zavershat-v-2025-godu-v-almaty/

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