Сирены включат по всему Казахстану

Завтра, 21 ноября, во всех регионах Казахстана в 11:00 прозвучат сирены - в МЧС граждан предупредили об учениях, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

С 21 по 22 ноября 2024 года в стране проводится Республиканское командно-штабное учение "Қыс-2024" на тему: "Подготовка органов управления и сил Государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода".

"К учению привлекаются местные исполнительные органы, центральные государственные органы, республиканские и областные службы и формирования гражданской защиты, территориальные подразделения МЧС РК. По результатам учения будет оценена готовность областной Государственной системы гражданской защиты к ликвидации последствий возможных ЧС в условиях зимнего периода", - сообщили в МЧС.

Подчеркивается, что все практические мероприятия будут проводиться во всех регионах страны.

Также в рамках РКШУ запланировано проведение проверки системы оповещения гражданской защиты.

"21 ноября 2024 года во всех регионах страны в 11:00 будут запущены электросирены и сиренноречевые устройства, а также перехват эфира телевизионных и радиоканалов. Данное мероприятие проводится с целью привития у населения порядка реагирования на единый сигнал оповещения "Внимание всем!" - сообщили в ведомстве.

Отметим, что республиканский штаб руководством учения находится в городе Кокшетау.

Напомним, что в октябре в Алматы проходила проверка - осуществлялось включение сирен, перехват телерадиоканалов, а также рассылка уведомлений через мобильные приложения.

Тогда в акимате сообщали о массовом тестировании системы экстренного оповещения Mass Alert.

Эксперты заявляли, что система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технологии Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия.