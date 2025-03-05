FlyArystan завышал цены на билеты через скрытые доплаты, заявили в АЗРК

В Агентстве РК по защите и развитию конкуренции заявили, что авиакомпания FlyArystan незаконно увеличивала цены на авиабилеты за счет скрытых доплат, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

Как сообщается на сайте ведомства, антимонопольный орган выявил признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны авиаперевозчика FlyArystan.

В ходе анализа установлено, что стоимость авиабилетов увеличивалась за счет скрытых доплат, автоматически добавляемых на различных этапах бронирования.

"В частности, авиаперевозчик повышал стоимость авиабилета путем взимания комиссии за транзакцию при реализации авиабилетов. Это так называемый drip pricing, капельное ценообразование, которое в принципе в европейском законодательстве вообще запрещено.

Данные факты мы выявили, вынесено было уведомление в отношении авиаперевозчика о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, которое в последующем было исполнено", - отметил председатель агентства Марат Омаров в ходе коллегии АЗРК.

Сейчас в производстве агентства находится антимонопольный анализ в отношении рынка внутренних авиаперевозок.

Напомним, год назад, в январе 2024 года, авиакомпания FlyArystan утратила статус подразделения Air Astana и стала самостоятельным юрлицом.

На сайте Комитета гражданской авиации указано, что первый рейс FlyArystan был выполнен весной 2019-го. Это первый казахстанский лоукостер, который до недавнего времени являлся подразделением авиакомпании Air Astana.

При этом авиакомпания Air Astana была зарегистрирована в 2001 году, а 15 мая 2002 года выполнила свой первый рейс по маршруту "Алматы – Астана". Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

В совместном предприятии с долями участия правительства 51 процент принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", а 49 процентов – компании BAE Systems PLC (Великобритания).

Добавим, что в декабре во FlyArystan заявили о подтвердившихся фактах хищений денежных средств, в связи с чем авиакомпания обратилась в правоохранительные органы для установления виновных.

А в августе в Комитет гражданской авиации и Авиационной администрации Казахстана заявляли о проверке деятельности авиакомпаний Air Astana и FlyArystan. Причиной стали участившиеся случаи задержек рейсов по техническим причинам, а также большое количество жалоб по вопросам соблюдения прав пассажиров.