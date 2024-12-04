Во FlyArystan выявили хищения денежных средств

Во FlyArystan заявили о подтвердившихся фактах хищений денежных средств, в связи с чем авиакомпания обратилась в правоохранительные органы для установления виновных, передает NUR.KZ.

Информация об этом появилась в Telegram-канале авиакомпании Air Astana.

"Руководство авиакомпании FlyArystan выявило факты хищения денежных средств и обратилось в аудиторскую компанию для проведения независимого расследования.

По результатам расследования факты хищения были подтверждены, в связи с чем авиакомпания обратилась в правоохранительные органы для установления виновных лиц и возмещения материального ущерба", - сообщается в публикации.

Компания полностью учла эту сумму в финансовой отчетности за 9 месяцев. В интересах следствия дополнительные детали не могут быть разглашены, отмечает пресс-служба авиакомпании.

Добавим, что ранее журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале писал, что по данным специалистов, проводивших аудит, некие лица вносили изменения в информационную систему по бронированию авиабилетов, таким образом, совершив растрату вверенного имущества.

"Досудебное расследование зарегистрировано по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса - хищение в особо крупном размере. В графе "ущерб" фигурирует цифра в 1 миллиард 54 миллиона 710 тысяч тенге", - говорится в публикации Козачкова.

Напомним, в конце августа суд рассмотрел дело по возмещению ущерба, нанесенному авиакомпании. В Астане оштрафовали пассажирку самолета, которая разбила монитор в аэропорту Алматы.

Этот инцидент произошел, когда опоздавшие на рейс FlyAryastan пассажиры устроили беспорядок в аэропорту Алматы. Сообщалось, что из-за ошибки в SMS-оповещении пассажиры опоздали на рейс КС 7053 и устроили беспорядок, разбив имущество аэропорта и бросаясь вещами в сотрудников авиакомпании.

Между тем, о хищениях внутри компании также заявляли в КТЖ. В октябре сообщалось, что в ходе внутренних проверок нацперевозчик выявил хищения денежных средств в дочерней организации - ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки", на более 56 млн тенге.