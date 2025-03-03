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Дождь, снег и до 14 градусов тепла обещают в Шымкенте на этой неделе

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Улица в солнечном свете с подтаявшим снегом
Оттепель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 3 по 6 марта, обещают неустойчивую погоду - солнечные дни сменятся дождем и снегом. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

3 марта в Шымкенте обещают снег. Температура в среднем составит минус 4 градуса. Днем воздух термометры покажут до минус 1 градуса, но ночью температура опустится до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 8,9 м/с.

4 марта ожидается солнечная погода. Температура составит около минус 2 градусов. Максимальная температура составит плюс 1 градус, а минимальная – минус 5 градусов. Скорость ветра составит до 7,1 м/с.

5 марта в мегаполисе будет пасмурно. Средняя температура – плюс 2 градуса. Днем температура поднимется до плюс 7 градусов, а ночью опустится до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

6 марта в Шымкенте обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 6 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 12 градусов, а опуститься может до плюс 1 градуса. Скорость ветра будет равняться 5,8 м/с.

7 марта прогнозируют небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, а ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 8,6 м/с.

8 марта ожидается снег. Температура в среднем остановится на отметке плюс 1 градус. Максимальная температура составит плюс 3 градуса, минимальная – минус 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 8,0 м/с.

9 марта, по прогнозам, будет облачно, но без осадков. Средняя температура составит плюс 4 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 9 градусов, но ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224913-dozhd-sneg-i-do-14-gradusov-tepla-obeshchayut-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дождь, снег и до 14 градусов тепла обещают в Шымкенте на этой неделе