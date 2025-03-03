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Снежное и морозное начало зимы обещают синоптики жителям Астаны

Опубликовано:

Снег в Казахстане, иллюстративное фото для погоды
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане в ближайшие 7 дней, с 3 по 9 марта, обещают снежную и морозную погоду, жителей столицы также предупреждают о сильном ветре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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3 марта в Астане обещают легкий снег. Температура в среднем составит минус 7 градусов. Днем термометры покажут до минус 3 градусов, но ночью температура опустится до минус 17 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

4 марта вновь ожидается легкий снег. Температура составит около минус 13 градусов. Максимальная температура составит минус 8 градусов, а минимальная – минус 20 градусов. Скорость ветра составит до 6,2 м/с.

5 марта снова обещают снег. Средняя температура – минус 6 градусов. Днем температура поднимется до минус 3 градусов, а ночью опустится до минус 13 градусов. Скорость ветра составит 9,4 м/с.

6 марта в Астане ожидается снег. Температура в среднем – минус 2 градуса. Максимально температура поднимется до 0 градусов, а опуститься может до минус 5 градусов. Скорость ветра будет равняться 12,2 м/с.

7 марта вновь будет идти снег. Среднесуточная температура – минус 3 градуса. Днем ожидается до минус 1 градуса, а ночью похолодает до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 8,4 м/с.

8 марта тоже будет снежно. Температура в среднем остановится на отметке минус 11 градусов. Максимальная температура составит минус 7 градусов, минимальная – минус 13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,8 м/с.

9 марта, по прогнозам, вновь будет снег. Средняя температура составит минус 4 градусов. Днем ожидается до 0 градусов, но ночью похолодает до минус 9 градусов. Скорость ветра составит 8,0 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224908-snezhnoe-i-moroznoe-nachalo-zimy-obeshchayut-sinoptiki-zhitelyam-astany/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снежное и морозное начало зимы обещают синоптики жителям Астаны