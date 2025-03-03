Снег и до 8 градусов тепла обещают в Алматы в первую неделю весны

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 3 по 9 марта, ожидается переменчивая погода - в мегаполисе обещают снег и потепление до +8 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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3 марта в Алматы обещают снег. Температура в среднем составит минус 1 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 3 градусов, но ночью температура опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

4 марта вновь ожидается легкий снег. Температура составит около минус 3 градусов. Максимальная температура составит минус 1 градус, а минимальная – минус 5 градусов. Скорость ветра составит до 3,0 м/с.

5 марта в южной столице будет пасмурно. Средняя температура – плюс 1 градус. Днем температура поднимется до плюс 3 градусов, а ночью опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

6 марта в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 5 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 8 градусов, а опуститься может до плюс 1 градуса. Скорость ветра будет равняться 2,8 м/с.

7 марта осадки не ожидаются. Среднесуточная температура – плюс 7 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 11 градусов, а ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

8 марта ожидается снег. Температура в среднем остановится на отметке 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 4 градуса, минимальная – минус 3 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 2,4 м/с.

9 марта, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 1 градус. Воздух может прогреться и до плюс 4 градусов, но ночью похолодает до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.