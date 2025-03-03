Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Снег и до 8 градусов тепла обещают в Алматы в первую неделю весны

Опубликовано:

Оттепель
Оттепель. Иллюстративное фото: Bruno Brunelli/Getty Images

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 3 по 9 марта, ожидается переменчивая погода - в мегаполисе обещают снег и потепление до +8 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме:
Дождь, снег и до 14 градусов тепла обещают в Шымкенте на этой неделе

3 марта в Алматы обещают снег. Температура в среднем составит минус 1 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 3 градусов, но ночью температура опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

4 марта вновь ожидается легкий снег. Температура составит около минус 3 градусов. Максимальная температура составит минус 1 градус, а минимальная – минус 5 градусов. Скорость ветра составит до 3,0 м/с.

5 марта в южной столице будет пасмурно. Средняя температура – плюс 1 градус. Днем температура поднимется до плюс 3 градусов, а ночью опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

6 марта в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 5 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 8 градусов, а опуститься может до плюс 1 градуса. Скорость ветра будет равняться 2,8 м/с.

7 марта осадки не ожидаются. Среднесуточная температура – плюс 7 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 11 градусов, а ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

8 марта ожидается снег. Температура в среднем остановится на отметке 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 4 градуса, минимальная – минус 3 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 2,4 м/с.

9 марта, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 1 градус. Воздух может прогреться и до плюс 4 градусов, но ночью похолодает до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224914-sneg-i-do-8-gradusov-tepla-obeshchayut-v-almaty-v-pervuyu-nedelyu-vesny/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Снег и до 8 градусов тепла обещают в Алматы в первую неделю весны