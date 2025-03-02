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Дождь и снег обещают в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье

Опубликовано:

Снег с дождем
Снег с дождем. Фото: Dmitrii Divanov/Getty Images

Сегодня, 2 марта, в Астане и Алматы погода без осадков, в Шымкенте синоптики обещают дождь и снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду. Днем воздух прогреется до -5 градусов, ночью температура снизится до -22 градусов. Скорость ветра – 3,3 м/с.

В Шымкенте сегодня обещают дождь и снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 10 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,8 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224766-dozhd-i-sneg-obeshchayut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-voskresene/

Автор: Жанна Мусабаева

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Дождь и снег обещают в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье