Туман и гололед: штормовое предупреждение объявлено в Астане и ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий в понедельник, 3 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, 3 марта, в Астане ожидается туман.

Аналогичную погоду синоптики обещают и на юге Павлодарской области.

3 марта в Туркестанской области прогнозируют осадки, гололед, ночью и утром на юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на севере, западе, юге, в горных районах области 15-20, днем на горных перевалах области, порывы 23-28 м/с. г.

Туманы завтра накроют также ВКО, СКО, ЗКО, Актюбинскую, Акмолинскую, Атыраускую области, а также области Абай и Жетісу.

3 марта на западе, севере, юге Костанайской области ожидается снег, днем временами сильный снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман.

Завтра ночью на западе Карагандинской области обещают небольшой снег, днем на западе, севере, юге области снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный днем на юге области, порывы 15-18 м/с.

Снег завтра будет и в Кызылординской области, днем синоптики прогнозируют осадки. На севере, востоке, в центре области туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем в центре, на востоке области, порывы 15-20 м/с.

3 марта днем на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

Завтра ночью на западе, северо-востоке, в центре, днем на северо-востоке Мангистауской области ожидаются снег, гололед. На западе, северо-востоке, в центре области ожидаются метель, туман. Ветер северный, северо-западный ночью на западе, в центре области 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области сохранится сильный мороз 20-22 градуса.