До -23 градусов: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в первый день весны

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в первый весенний день. Прогноз на 1 марта опубликовали синоптики на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой снег. Температура днем может подняться до +3 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 1,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха будет в районе -5...-7 градусов, а ночью снизится до -23 градусов. Скорость ветра - 2,7 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла, а ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,0 м/с.