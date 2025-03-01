Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

До -23 градусов: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в первый день весны

Опубликовано:

Тюльпаны и снег
Тюльпаны и снег. Иллюстративное фото: pexels.com

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в первый весенний день. Прогноз на 1 марта опубликовали синоптики на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой снег. Температура днем может подняться до +3 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 1,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха будет в районе -5...-7 градусов, а ночью снизится до -23 градусов. Скорость ветра - 2,7 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла, а ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,0 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224649-do-23-gradusov-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-pervyy-den-vesny/

Автор: Колмакова Виктория

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

До -23 градусов: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в первый день весны