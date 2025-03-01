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Сильный мороз обещают в одном из регионов Казахстана

Опубликовано:

Тюльпаны в снегу
Тюльпаны в снегу. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы, Шымкенте и регионах Казахстана на воскресенье, 2 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Алматы 2 марта ночью и утром возможен туман, на дорогах - гололедица.

В Астане также временами может быть туман.

В Шымкенте 2 марта в конце дня ожидается дождь. Ночью - туман.

В воскресенье на юге и в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах - гололедица. Ветер днем на востоке региона, порывы 15-20 м/с.

2 марта на западе и севере Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман. Ветер днем на юге, востоке региона, порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ночью может быть сильный снег, низовая метель. На севере, востоке, в центре региона - туман, на востоке, в центре - гололед.

2 марта в Мангистауской области ожидаются снег и гололед. Ночью и утром на юге, севере региона - туман. Днем на западе, севере, в центре области ожидается метель. Ветер днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке региона ожидается сильный мороз 20-22 градуса.

В воскресенье на севере, юге и востоке Атырауской области возможны снег, низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге региона - туман.

2 марта на юге и западе Костанайской области ожидаются снег и низовая метель. На западе, востоке, севере региона - туман.

В воскресенье на западе, юге и востоке Акмолинской области возможен туман.

2 марта ночью и утром на западе и юге Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере и востоке Актюбинской области могут быть снег, низовая метель, ночью на востоке региона - сильный снег. На юге области ожидается туман. Ветер на западе, севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с.

2 марта на севере, юге, в горных районах Жамбылской области возможен туман. Ветер утром и днем на северо-востоке, в горных районах региона 15-20, порывы 23 м/с.

В воскресенье во второй половине дня на западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается дождь. На западе, юге, в горных районах региона - туман. Ветер на юге, в горных районах области 15-20 м/с.

2 марта ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе, юге региона - туман.

В воскресенье на западе, севере, юге Карагандинской области синоптики прогнозируют туман.

2 марта ночью и утром в горных районах области Жетісу ожидается туман.

В воскресенье утром и днем на западе, севере, в центре области Ұлытау возможны снег, низовая метель, гололед. На севере региона - туман. Ветер ночью и утром на западе области, порывы 15-18 м/с.

2 марта на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В воскресенье на севере, юге, в центре области Абай возможен туман.

2 марта на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224733-silnyy-moroz-obeshchayut-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/