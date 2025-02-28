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Закрытый аэропорт и десятки застрявших авто: аномальная непогода обрушилась на Актау (видео)

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Люди ходят по дороге в метель
Метель. Иллюстративное фото: David Pollack/Getty Images

Аномальная непогода обрушилась на Актау. В конце зимы город завалило снегом так, что пришлось отправить на удаленное обучение школьников и закрыть все загородные трассы, передает сайт телеканала КТК.

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Такой погоды в приморском Актау не помнят давно. Снег начал засыпать Актау в начале недели, а сегодня там разыгрался настоящий буран. В регионе закрыли все трассы между районами. Автомобилисты делятся кадрами, как прямо на дороге упираются в сугробы.

На трассе, ведущей в аэропорт, застряло более 70 автомобилей и около 200 человек. К счастью, всех благополучно отбуксировали.

Закрыть пришлось и сам аэропорт. В таких условиях ни принимать, ни отправлять рейсы он не может.

Жителей региона просят серьезно отнестись к ситуации и по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.

"По прогнозу, по области снегопад продлится до 1 марта. Все дорожные службы работают в усиленном режиме. Автомобилисты могут круглосуточно звонить по номеру 112. Однако мы просим водителей и других жителей и гостей города соблюдать в эти дни меры безопасности", – обратился к жителям региона главный инженер ТОО "КАЖ сервис" Нурбол Сапаров.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224319-zakrytyy-aeroport-i-sotni-zastryavshih-avto-anomalnaya-nepogoda-obrushilas-na-aktau-video/