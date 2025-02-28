Снег с дождем в Алматы, мороз – в Астане: каким будет последний день зимы в мегаполисах Казахстана
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В пятницу, 28 февраля, в Алматы обещают снег с дождем, в Астане – морозы, а в Шымкенте – солнечную погоду без осадков, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
В Алматы сегодня обещают снег с дождем. Днем температура будет колебаться в диапазоне от 0 до +2 градусов, а ночью в мегаполисе похолодает до -3...-5 градусов. Скорость ветра составит 5-7 метров в секунду.
В Астане осадки не ожидаются. Днем термометры покажут -6...-8 градусов, ночью температура опустится до -17...-19 градусов. Скорость ветра в столице составит 2-7 метров в секунду.
Жителям Шымкента синоптики прогнозируют солнечный день без осадков. Днем в мегаполисе ожидается 6-8 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до -3...-5 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224323-sneg-s-dozhdem-v-almaty-moroz-v-astane-kakim-budet-posledniy-den-zimy-v-megapolisah-kazahstana/