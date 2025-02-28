Снег с дождем в Алматы, мороз – в Астане: каким будет последний день зимы в мегаполисах Казахстана

В пятницу, 28 февраля, в Алматы обещают снег с дождем, в Астане – морозы, а в Шымкенте – солнечную погоду без осадков, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Алматы сегодня обещают снег с дождем. Днем температура будет колебаться в диапазоне от 0 до +2 градусов, а ночью в мегаполисе похолодает до -3...-5 градусов. Скорость ветра составит 5-7 метров в секунду.

В Астане осадки не ожидаются. Днем термометры покажут -6...-8 градусов, ночью температура опустится до -17...-19 градусов. Скорость ветра в столице составит 2-7 метров в секунду.

Жителям Шымкента синоптики прогнозируют солнечный день без осадков. Днем в мегаполисе ожидается 6-8 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до -3...-5 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.