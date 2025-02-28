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"Такого товара нет": отказаться от продаж квартир в черновой отделке предлагают в Казахстане

Опубликовано:

Ремонт квартиры
Ремонт квартиры. Фото: picture Alliance/Getty Images

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова в кулуарах сената рассказала, какие изменения готовятся для рынка жилья Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Хорошая новость, которую начали с января - мы будем стимулировать, чтобы люди покупали квартиру в чистовой отделке. Потому что, как мы говорили, квартира в черновой - это какой-то ноу-хау наших застройщиков. В мире такого товара не существует. В мире, когда вы покупаете квартиру у застройщика, вы берете чемодан, матрац и заходите в свою квартиру. И она уже готова к проживанию", - отмечает Ляззат Ибрагимова.

Глава банка считает, что в целом через пять лет за счет введения НДС для застройщиков и закона о безналичных платежах, рынок станет абсолютно прозрачным.

"Мы надеемся, что не будет такого понятия, как "квартира в черновой", и все квартиры будут сдаваться в чистовой отделке, где потребитель будет находиться в наилучших условиях", - добавила глава "Отбасы банка".

Ляззат Ибрагимова также ответила на вопрос, подорожают ли квартиры в том случае, если их будут сдавать в эксплуатацию уже в чистовой отделке.

"Это приведет к небольшому увеличению стоимости. Но сравните риски: когда вы покупаете в черновой, то есть покупаете фактически цемент, как я говорю, потом идете и дополнительно ищете ресурсы на ремонт. И 90% людей, которые покупают квартиру в ипотеку, как показывают наши опросы, ремонт делает за счет потребительского кредита", - пояснила она.

До этого глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова в кулуарах сената рассказала об инициативах, которые, по ее мнению, позволят сделать рынок жилья в Казахстане более прозрачным. Среди них - ввод безналичного расчета при покупке жилья.

До этого вице-министр нацэкономики Азамат Амрин в кулуарах мажилиса рассказал, как введение НДС для строительной отрасли в итоге скажется на стоимости жилья в Казахстане.

А несколькими днями позже глава МНЭ в подкасте Taldau Talks на тему налоговой реформы в Казахстане признал, что введение НДС 12% для застройщиков приведет к росту цен на жилье в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224572-takogo-tovara-net-otkazatsya-ot-prodazh-kvartir-v-chernovoy-otdelke-predlagayut-v-kazahstane/