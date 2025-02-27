Уполномоченный по правам человека в Казахстане столкнулся с мошенниками

Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев сообщил, что мошенники стали использовать его имя и голос для своих схем, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

"Уважаемые казахстанцы, будьте осторожны! Мошенники вышли на новый уровень: теперь они подделывают не только анкетные данные и фото, но даже мой голос. Уже несколько человек сообщили, что получали от меня звонки, хотя на самом деле я им не звонил", – предупредил Артур Ластаев.

В подобных случаях, как поясняется на сайте омбудсмена, применяется технология дипфейка или подмены голоса с помощью ИИ.

"Будьте внимательны! Не доверяйте подозрительным звонкам, особенно если вам предлагают перевести деньги, сообщить личные данные или выполнить какие-то срочные действия.

Остерегайтесь подозрительных ссылок и файлов, которые могут содержать вредоносные программы.

Всегда перепроверяйте информацию, особенно от незнакомых людей. Не спешите принимать решения, если вам звонят с неожиданными просьбами. Помните: ваша бдительность – лучший способ защитить себя и своих близких от мошенников! – пишут в пресс-службе Ластаева.