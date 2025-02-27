Уполномоченный по правам человека в Казахстане столкнулся с мошенниками
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Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев сообщил, что мошенники стали использовать его имя и голос для своих схем, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
"Уважаемые казахстанцы, будьте осторожны! Мошенники вышли на новый уровень: теперь они подделывают не только анкетные данные и фото, но даже мой голос. Уже несколько человек сообщили, что получали от меня звонки, хотя на самом деле я им не звонил", – предупредил Артур Ластаев.
В подобных случаях, как поясняется на сайте омбудсмена, применяется технология дипфейка или подмены голоса с помощью ИИ.
"Будьте внимательны! Не доверяйте подозрительным звонкам, особенно если вам предлагают перевести деньги, сообщить личные данные или выполнить какие-то срочные действия.
Остерегайтесь подозрительных ссылок и файлов, которые могут содержать вредоносные программы.
Всегда перепроверяйте информацию, особенно от незнакомых людей. Не спешите принимать решения, если вам звонят с неожиданными просьбами. Помните: ваша бдительность – лучший способ защитить себя и своих близких от мошенников! – пишут в пресс-службе Ластаева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224298-upolnomochennyy-po-pravam-cheloveka-v-kazahstane-stolknulsya-s-moshennikami/