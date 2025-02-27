Ущерб почти 160 млн: о недобросовестных получателях соцвыплат заявила Жакупова

Глава Минтруда и соцзащиты Светлана Жакупова рассказала об уголовных делах на недобросовестных получателей соцвыплат и нанесенный ими ущерб, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.

На расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК глава ведомства Светлана Жакупова рассказала о проводимой работе по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы, обеспечению финансовой устойчивости системы обязательного социального страхования и развитию системы социальной поддержки.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-Министра РК Ермек Кошербаев; депутаты парламента РК; представители Администрации президента и Аппарата правительства РК; вице-министры, руководитель аппарата, председатели комитетов, директора департаментов, руководители дочерних организаций МТСЗН, представители центральных государственных органов; заместители акимов и руководители управлений координации занятости и социальных программ областей и городов Астана, Алматы, Шымкент; социальные партнеры и другие.

В своем выступлении Светлана Жакупова подчеркнула, что приоритетным направлением деятельности МТСЗН является социальное обеспечение граждан.

"С 1998 года основным вектором развития пенсионной системы был переход к накопительной пенсии. Однако, до сих пор в структуре пенсий преобладает государственная часть - солидарная и базовая пенсии.

Принимаются меры по обеспечению адекватных размеров пенсий и пособий. В соответствии с поручением главы государства продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии. С 1 января 2024 года введены обязательные пенсионные взносы работодателя", - сказала она.

Министр отметила, что несмотря на предпринимаемые меры, у новых пенсионеров продолжает снижаться уровень замещения утраченного трудового дохода пенсионными выплатами. Причина этому - естественное уменьшение солидарного стажа, низкий уровень пенсионных накоплений.

"В накопительной пенсионной системе участвуют 6,4 млн граждан, или 71,1% занятого населения. Однако участие значительной доли зачастую носит формальный и непостоянный характер.

Имеются вопросы к доходности пенсионных активов. В 2024 году на возмещение недополученной инвестиционной доходности из республиканского бюджета направлено 26,8 млрд тенге. В связи с этим МТСЗН совместно с государственными органами и экспертным сообществом продолжит работу по совершенствованию пенсионной системы", - сообщила Светлана Жакупова.

Глава МТСЗН также проинформировала о ситуации в системе обязательного социального страхования, которая на сегодняшний день охватывает 74,3% занятого населения.

"В 2024 году из Государственного фонда социального страхования (далее - ГФСС) произведены выплаты 1,4 млн гражданам на сумму 958 млрд тенге. В 15 регионах объемы выплат участникам системы превысили поступления социальных отчислений за работающих граждан в ГФСС.

Лишь одна социальная выплата не имеет ограничений по максимальному размеру - это выплата по беременности и родам. Поэтому отдельные граждане изыскивают лазейки для получения искусственно завышенных размеров выплат, что влечет несправедливое перераспределение социальных отчислений добросовестных участников системы", – сказала министр.

В настоящее время заведено 16 уголовных дел на 113 получателей, сумма нанесенного ими ущерба составила 158,4 млн тенге.

С сентября 2024 года порядка 1,5 тыс. получателей добровольно подтвердили искусственное завышение дохода, тем самым были сохранены активы ГФСС на сумму 3,4 млрд тенге.

"Министерством разработан пакет законодательных инициатив, реализация которых позволит расширить горизонт финансовой устойчивости системы обязательного социального страхования на ближайшие 10 лет", - добавила Светлана Жакупова.

Говоря о вопросах соцподдержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, министр сообщила, что по поручению Главы государства во всех регионах создаются центры поддержки семьи. На сегодняшний день в стране 109 центров, к 2028 году их число достигнет 208.

В законодательстве закреплены понятия "трудная жизненная ситуация", "интегрированная модель оказания соцподдержки". Министерство культуры и информации РК определено уполномоченным органом в сфере семейной политики. Совместным приказом заинтересованных государственных органов утвержден Стандарт, предусматривающий единый порядок межведомственного взаимодействия участников процесса.

МТСЗН запущено мобильное приложение FSM Social, внедряются глубинные опросники для выявления истинных причин депривации семей и выработки эффективных мер поддержки для выхода из трудной жизненной ситуации.

"С 2024 года проводится пилот в центре поддержки семьи "Жанұя" Астаны. С марта месяца данная работа будет поэтапно масштабирована по всей республике. Мы уже приступили к обучению руководителей центров поддержки семьи со всех регионов", - проинформировала Светлана Жакупова.

Министр отметила, что еще одним вызовом является повышение эффективности и адресности оказания социальной помощи.

В 2024 году адресную социальную помощь (далее - АСП) получили 78 тыс. семей на сумму 39,5 млрд тенге.

В последние два года порядка 19 тыс. человек, или 4% получали АСП непрерывно. Доля "хронических" получателей больше сосредоточена в Жамбылской - 10,8%, Атырауской - 6,7%, Актюбинской - 6,3% областях. Этой категории нужен индивидуальный подход для выхода из состояния бедности.

"По поручению главы государства ведется работа по трансформации АСП. Разработаны дополнительные критерии об отсутствии необходимости ее предоставления.

С января текущего года оцифрована деятельность участковых комиссий через мобильное приложение. В информационной системе реализован механизм альтернативного расчета АСП семьям с учетом их доходов и расходов с апробацией по всей стране с согласия гражданина.

Для учета расходов принят совместный приказ с заинтересованными государственными органами. Подготовлен сервис приема данных от банков второго уровня. Однако, их неготовность интегрироваться с системой Национального банка препятствует запуску данной инициативы", - сказала Светлана Жакупова.

Глава МТСЗН подчеркнула, что предстоящие изменения позволят выявить действительно нуждающихся граждан и обеспечить им целевую поддержку со стороны государства.

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