Сразу в пяти областях Казахстана закрыты трассы из-за непогоды

В связи с сильным снегопадом и метелью в пяти областях Казахстана закрыты участки республиканских трасс, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

По данным пресс-службы "КазАвтоЖола", сегодня в 21:00, в связи с ухудшением погодных условий, вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на республиканских автодорогах.

Акмолинская область:

автодорога "Жезказган - Аркалык - Петропавловск" км 377-536 (граница Костанайской области - п. Бузулук);

автодорога "Астана - Караганды - Алматы" км 1291-1353 (ПВП Жибек Жолы - граница Карагандинской области);

автодорога "Астана - Шидерты - Павлодар - Успенка - граница РФ" км 16-200 (Астана - граница Павлодарской области).

Карагандинская область:

автодорога "Астана - Караганды - Алматы" км 1353-1426 (граница Акмолинской области - ПВП Темиртау).

Костанайская область:

автодорога "Жезказган - Аркалык - Петропавловск" км 339-377 (Аркалык - граница Акмолинской области).

Павлодарская область:

автодорога "Астана - Шидерты - Павлодар - Успенка - граница РФ" км 200-254 (граница Акмолинской области - п. Шидерты).

Открыть трасса планируется завтра в 07:00.

Отмечается, что с 20:00 также введено ограничение движения для всех видев транспорта на республиканских автодорогах в Алматинской области:

автодорога "Кокпек-Кеген-граница Кыргызской Республики" км 0-72 (п.Кокпек-п.Кеген);

автодорога "Байсейт-Кокпек-Шонжы-Коктал" км 147-230 (с.Нура-с.Шонжы).

Трассы планируют открыть завтра к 07:00.

Ранее синоптики сообщали, что 25-26 февраля в южных, 26-го и ночью 27 февраля в юго-восточных регионах пройдут сильные осадки (дождь, снег), в горных районах - осадки в виде снега. Осадки будут сопровождаться усилением ветра, низовыми метелями и гололедом. По республике прогнозируется туман.