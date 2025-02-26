Сразу в пяти областях Казахстана закрыты трассы из-за непогоды
Опубликовано:
В связи с сильным снегопадом и метелью в пяти областях Казахстана закрыты участки республиканских трасс, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
По данным пресс-службы "КазАвтоЖола", сегодня в 21:00, в связи с ухудшением погодных условий, вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на республиканских автодорогах.
Акмолинская область:
- автодорога "Жезказган - Аркалык - Петропавловск" км 377-536 (граница Костанайской области - п. Бузулук);
- автодорога "Астана - Караганды - Алматы" км 1291-1353 (ПВП Жибек Жолы - граница Карагандинской области);
- автодорога "Астана - Шидерты - Павлодар - Успенка - граница РФ" км 16-200 (Астана - граница Павлодарской области).
Карагандинская область:
- автодорога "Астана - Караганды - Алматы" км 1353-1426 (граница Акмолинской области - ПВП Темиртау).
Костанайская область:
- автодорога "Жезказган - Аркалык - Петропавловск" км 339-377 (Аркалык - граница Акмолинской области).
Павлодарская область:
- автодорога "Астана - Шидерты - Павлодар - Успенка - граница РФ" км 200-254 (граница Акмолинской области - п. Шидерты).
Открыть трасса планируется завтра в 07:00.
Отмечается, что с 20:00 также введено ограничение движения для всех видев транспорта на республиканских автодорогах в Алматинской области:
- автодорога "Кокпек-Кеген-граница Кыргызской Республики" км 0-72 (п.Кокпек-п.Кеген);
- автодорога "Байсейт-Кокпек-Шонжы-Коктал" км 147-230 (с.Нура-с.Шонжы).
Трассы планируют открыть завтра к 07:00.
Ранее синоптики сообщали, что 25-26 февраля в южных, 26-го и ночью 27 февраля в юго-восточных регионах пройдут сильные осадки (дождь, снег), в горных районах - осадки в виде снега. Осадки будут сопровождаться усилением ветра, низовыми метелями и гололедом. По республике прогнозируется туман.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223981-srazu-v-pyati-oblastyah-kazahstana-zakryty-trassy-iz-za-nepogody/