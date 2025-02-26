Пропавшую полгода назад несовершеннолетнюю нашли на съемной квартире под Алматы

Ранее волонтеры Lider.kz сообщали о пропаже парня и девушки в Алматы, но спустя почти полгода их нашли живыми. В полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ.

Пост о том, что несовершеннолетняя девушка и парень, пропавшие в сентябре 2024 года, найдены, сообщили волонтеры Lider.kz в Instagram.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области, стражи порядка установили местонахождение без вести пропавшей 17-летней девушки.

"Она ушла из дома со своим знакомым и скрывалась. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Енбекшиказахского района обнаружили ее на съемной квартире в Туздыбастау.

В настоящее время она в целости и сохранности передана родителям. Стоит отметить, что девушка самостоятельно покинула дом и всячески избегала встреч с близкими и правоохранительными органами", - отмечается в комментарии ведомства.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

В начале года волонтеры сообщали, что 19 января девушка ушла из дома в селе Мерей Карасайского района и пропала. В полиции сообщили, что зарегистрировали заявление о пропаже, а также стражами правопорядка проводились необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшей.

Позже пропавшую в Алматинской области девушку нашли у родственников.

Ранее полицейским также удалось установить местонахождение пропавшей 17-летней девушки из Талдыкоргана - подростка нашли в Алматы.