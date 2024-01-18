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Пропавшую школьницу из Талдыкоргана нашли в Алматы

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Девушка держит в руках кружку
Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Полицейским удалось установить местонахождение 17-летней девушки из Талдыкоргана, пропавшей неделю назад - подростка нашли в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Как рассказали в полиции, в ходе розыскных мероприятий стражи порядка области Жетісу установили местонахождение несовершеннолетней, пропавшей без вести в Каратальском районе.

"Разыскиваемую с 10 января родственниками и полицейскими нашли в Алматы. Несовершеннолетняя доставлена домой и передана родителям", - говорится в сообщении областного департамента полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что девушка 10 января уехала из Талдыкоргана в Алматы и перестала выходить на связь. Полицейские выяснили, что в последний раз она звонила из южной столицы. Для поисков была создана следственно-оперативная группа.

Ранее полицейским также удалось найти трех воспитанниц центра адаптации несовершеннолетних Шымкента. Девочек обнаружили в одном из хостелов Алматы.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056103-propavshuyu-shkolnitsu-iz-taldykorgana-nashli-v-almaty/

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