18-летняя девушка пропала близ Алматы
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В Карасайском районе Алматинской области без вести пропала 18-летняя девушка. Утром 19 января она ушла из дома в селе Мерей и не вернулась, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
По информации волонтеров, 18-летняя Аружан Омирзак 19 января ушла из дома в селе Мерей Карасайского района и пропала.
Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы длинные темные, глаза карие.
Была одета в белую дубленку, черные джинсы, черные сапоги и белую шапку.
Как сообщили в ДП Алматинской области, заявление по факту исчезновения 18-летней девушки зарегистрировали в Карасайской районной полиции.
"В настоящее время стражами правопорядка проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшей", - отметили в пресс-службе ведомства.
Что делать, если пропал человек?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии трех дней с момента исчезновения человека.
В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213334-18-letnyaya-devushka-propala-bliz-almaty/