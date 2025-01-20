18-летняя девушка пропала близ Алматы

В Карасайском районе Алматинской области без вести пропала 18-летняя девушка. Утром 19 января она ушла из дома в селе Мерей и не вернулась, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации волонтеров, 18-летняя Аружан Омирзак 19 января ушла из дома в селе Мерей Карасайского района и пропала.

Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы длинные темные, глаза карие.

Была одета в белую дубленку, черные джинсы, черные сапоги и белую шапку.

Информация о пропавшей девушке. Источник: instagram.com/volontery_almaty_lider.kz

Как сообщили в ДП Алматинской области, заявление по факту исчезновения 18-летней девушки зарегистрировали в Карасайской районной полиции.

"В настоящее время стражами правопорядка проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшей", - отметили в пресс-службе ведомства.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии трех дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.