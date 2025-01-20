Пропавшую в Алматинской области девушку нашли у родственников

Найдена пропавшая в Карасайском районе Алматинской области 18-летняя девушка - ее передали родителям. Об этом заявили стражи порядка региона, передает NUR.KZ.

"Пропавшая девушка была обнаружена у родственников и благополучно передана родителям", - заявили в полиции.

После установления местонахождения без вести пропавшей полицейские провели профилактическую беседу с ней и ее родителями.

Ранее волонтеры сообщили, что 19 января она ушла из дома в селе Мерей Карасайского района и пропала.

В полиции сообщили, что зарегистрировали заявление о пропаже, а также стражами правопорядка проводились необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшей.