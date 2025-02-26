Детям старше 6 лет хотят разрешить оставаться в детском саду в Казахстане

На заседании мажилиса представлен законопроект, в котором предлагается сделать ограничение по возрасту для нахождения в детском саду менее строгим, передает корреспондент NUR.KZ.

"Законопроект предусматривает важное нововведения в сфере дошкольного образования - это возможность детям оставаться в детском саду после достижения 6-летнего возраста до начала учебного года.

В настоящее время родители часто сталкиваются с тем, что их детей исключают из детского сада сразу после достижения 6 лет, даже если до начала школы остается несколько месяцев", - зачитал на заседании депутат Асхат Аймагамбетов одну из поправок в законодательные акты по вопросам культуры и образования.

Он добавил, что эта норма позволит детям оставаться в детском саду до лета, облегчая родителям организацию ухода за ребенком.

Напомним, летом прошлого года сообщалось, что правила приема в детсад изменят в Казахстане - планируется реформировать принцип субсидирования детсадов. Среди новшеств - возможность свободного перевода ребенка из одного детсада в другой.

В ноябре прошлого года стало известно, что очереди в детские сады хотят распределять по-новому в Казахстане. Тогда бывший вице-министр просвещения Айбат Ильясов на аппаратном совещании ведомства рассказал о планах по внедрению Единой базы учета очередности и выдачи направлений в детсады.

А в мае сообщалось, что казахстанцы тратят на детсады больше, чем на обучение в университете. Расходы казахстанцев на образовательные услуги за год выросли на 29,1%. Их большая часть идет на оплату детских садов и в два раза меньше - на высшее образование.