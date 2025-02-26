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Как казахстанцы смогут сэкономить деньги с помощью робота-судоисполнителя, рассказали в Минюсте

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Частный судебный исполнитель берет деньги за свои услуги
Судоисполнитель. Иллюстративное фото: Audtakorn Sutarmjam/EyeEm/Getty Images

Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев на заседании правительства рассказал о том, как казахстанцы смогут сэкономить средства с помощью робота-судоисполнителя, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Сарсембаев во время заседания, вопрос принудительного исполнения вызывает нарекания со стороны населения. Только за 2024 год, с его слов, поступило 89 тыс. жалоб по этому вопросу.

"Продолжится развитие упрощенного производства через робота-судебного исполнителя. Мы планируем расширить сумму взыскания через робота с 20 до 40 МРП, что увеличит экономию гражданам собственных средств", - рассказал министр.

Он добавил, что также будет доработан личный кабинет взыскателя и должника с внедрением цифрового ассистента, который будет показывать все этапы исполнения, а взыскатель и должник будут видеть, что уже сделано или что должно быть сделано со стороны судебного исполнителя.

"Теперь на этой же платформе у сторон будет возможность реагировать в случае несогласия с действиями или бездействиями судебного исполнителя", - отметил Сарсембаев.

По словам министра, планируется решить вопросы несвоевременного снятия арестов, временного ограничения на выезд из Казахстана и исключения из Реестра должников по возвращенным исполнительным документам с истекшим сроком предъявления, через автоматизацию этих исполнительных действий.

Кроме того, будет проработан механизм получения гражданами правового консультирования на безвозмездной основе.

"Сейчас для получения консультации, в рамках гарантированной государством юридической помощи, граждане обращаются к адвокатам или юридическим консультантам. Для оптимизации данной процедуры предлагается внедрить чат-бот для консультаций граждан "не выходя из дома", - рассказал Ерлан Сарсембаев.

По его словам, высвобождаемые средства от правового консультирования предлагается направить на увеличение тарифов оплаты труда на судебное представительство.

Напомним, первый робот-судоисполнитель начал работать в Казахстане в январе 2024 года. Запустили его в Таразе.

В конце августа сообщалось, что всего за 10 дней робот-судоисполнитель возбудил более 45 тыс. производств на общую сумму 907 млн тенге. Благодаря его работе граждане уже сэкономили 226 млн тенге.

Также мы рассказывали, что в ЗКО робот-судоисполнитель возбуждает производство без участия частных судебных исполнителей, что позволило местным жителям сэкономить 8 млн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223749-kak-kazahstancy-smogut-sekonomit-dengi-s-pomoshchyu-robota-sudoispolnitelya-rasskazali-v-minyuste/