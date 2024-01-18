Первый робот-судоисполнитель начал работать в Казахстане

Пилотный проект по введению упрощенного исполнительного производства запустили в Таразе. В случае успеха, проект будет реализован по всей стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Министерства юстиции РК, пилотный проект по введению упрощенного исполнительного производства запущен Минюстом совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей.

Реализовывается проект в Таразе.

"Ранее гражданам приходилось оплачивать до 25% от суммы штрафа ЧСИ в случае несвоевременного погашения наложенного штрафа. Теперь эту функцию выполняет робот бесплатно.

Благодаря новому проекту, предварительно оценивается экономия в размере 2 млрд тенге для граждан РК", - говорится в сообщении пресс-службы.

Алгоритм включает следующий этапы:

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры направляет предписание о взыскании суммы штрафа за административное правонарушение после 50 дней неоплаты;

Робот направляет СМС-уведомление о необходимости исполнения требования в течении 5 календарных дней;

В случае отсутствия оплаты для добровольного погашения, система передает исполнительный документ на принудительное исполнение ЧСИ;

При оплате в установленный срок, исполнительное производств прекращается без лишних расходов.

В случае успешной реализации проекта в Таразе планируется его масштабирование во всех регионах страны.