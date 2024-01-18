Первый робот-судоисполнитель начал работать в Казахстане
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Пилотный проект по введению упрощенного исполнительного производства запустили в Таразе. В случае успеха, проект будет реализован по всей стране, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Министерства юстиции РК, пилотный проект по введению упрощенного исполнительного производства запущен Минюстом совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей.
Реализовывается проект в Таразе.
"Ранее гражданам приходилось оплачивать до 25% от суммы штрафа ЧСИ в случае несвоевременного погашения наложенного штрафа. Теперь эту функцию выполняет робот бесплатно.
Благодаря новому проекту, предварительно оценивается экономия в размере 2 млрд тенге для граждан РК", - говорится в сообщении пресс-службы.
Алгоритм включает следующий этапы:
- Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры направляет предписание о взыскании суммы штрафа за административное правонарушение после 50 дней неоплаты;
- Робот направляет СМС-уведомление о необходимости исполнения требования в течении 5 календарных дней;
- В случае отсутствия оплаты для добровольного погашения, система передает исполнительный документ на принудительное исполнение ЧСИ;
- При оплате в установленный срок, исполнительное производств прекращается без лишних расходов.
В случае успешной реализации проекта в Таразе планируется его масштабирование во всех регионах страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056196-pervyy-robot-sudoispolnitel-nachal-rabotat-v-kazahstane/