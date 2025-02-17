Жители ЗКО сэкономили 8 млн тенге с помощью робота

В ЗКО робот-судоисполнитель возбуждает производство без участия частных судебных исполнителей, что позволило местным жителям сэкономить 8 млн тенге, передает "Мой город".

По данным Департамента юстиции ЗКО, одним из важных достижений является внедрение "Робота судебного исполнителя". Так, в случае несвоевременной уплаты административных штрафов до 20 МРП уполномоченный орган передает сведения роботу - судебному исполнителю, который возбуждает производство без участия ЧСИ.

После граждане получают SMS-сообщения от 1414 и push-уведомления в EGov Mobile с детальной информацией о деле, тем самым они освобождаются от дополнительной оплаты 25% от суммы штрафа и визитов к судебным исполнителям, так как все действия производятся онлайн.

"С момента запуска цифрового судебного исполнителя по итогам 2024 года возбуждено 7 754 исполнительных производств на сумму 166 миллионов тенге, окончено более 1,5 тысяч исполнительных производств на сумму 32 миллиона тенге. Это позволило жителям ЗКО сэкономить 8 миллионов тенге", - пояснили в ведомстве.

По данным департамента, передано ЧСИ на исполнении более 5 тысяч исполнительных производств на сумму 114 миллионов тенге, остаток составил 838 исполнительных производств на сумму 19 миллионов тенге.

Ранее стало известно, что в Казахстане внедряют цифрового судебного исполнителя, которому не нужно платить при погашении просроченных долгов по штрафам. Он уже сэкономил должникам 550 млн тенге. Цифровой судебный исполнитель работает со штрафами до 78 640 тенге.

Государство, помимо цифровизации процессов, также рассматривает и другие способы облегчить положение должников. Ранее Минюст предлагало проект приказа, согласно которому ставки оплаты деятельности ЧСИ по отдельным документам будут уменьшены.