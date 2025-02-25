"Никаких акций нет": в транспортном холдинге Алматы отреагировали на слухи о бесплатных проездных

В Сети распространяется реклама, предлагающая бесплатный проездной ONAY на 6 месяцев по всему Казахстану. Фактчекеры Stopfake.kz узнали, так ли это на самом деле, передает NUR.KZ.

"В соцсети Instagram появилась реклама, предлагающая заказать бесплатный проездной ONAY на 6 месяцев по всему Казахстану. Якобы компания запускает такую акцию в честь своего юбилея. Чтобы получить неограниченный проезд в течение полугода, нужно заплатить 1230 тенге. Это мошенничество", - говорится в сообщении издания.

Журналисты издания обратились за разъяснением в транспортный холдинг Алматы.

"ONAY не проводилось и не проводится никаких акций, не распространяются "Единые транспортные карты" со скидками, абонементы на проезд в общественном транспорте, обещающие скидки, проездные со сроком действия на несколько месяцев. Кроме того, мы никогда не просим вводить личные данные на сторонних сайтах или данные банковских карт на сайте", - отмечается в комментарии холдинга.

Все услуги, как сообщили в транспортном холдинге, предоставляются согласно установленным тарифам. Получить достоверную информацию можно по номеру call-центра +7 727 397 01 91.

На днях мы писали, что в Сети казахстанцам за участие в опросе предлагают 10 акций казахстанской национальной компании. Фактчекеры Stopfake.kz предупредили, что информация - фейковая.

Сообщалось также, что жителям Казахстана в Сети обещают дивиденды с месторождений урана в размере 200 тысяч тенге. Эта информация также является фейковой.

В Казахстане рассылали также фейковую информацию от имени Министерства финансов о положенной каждому жителю компенсации в 144 тыс. тенге.

Ранее в "КазМунайГазе" обратились к казахстанцам из-за мошенников, орудующих от лица компании - злоумышленники обещают гражданам выплаты.

Также летом текущего года в Казахстане опровергли фейк о выплатах ста тысяч тенге, тогда деньги обещали каждому родившемуся с 1949 по 1998 год.

В национальной атомной компании "Казатомпром" опровергли слухи о том, что готовится к запуску платформа для заработка на инвестициях, которая позволяет казахстанцам приобретать акции для пассивного дохода.

Кроме того, мы писали материал о том, как казахстанцам понять, что сообщение о назначении выплаты не является фейком.