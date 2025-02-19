Акции известной нацкомпании предлагают казахстанцам за прохождение опроса в Сети

В Сети казахстанцам за участие в опросе предлагают 10 акций казахстанской национальной компании. Фактчекеры Stopfake.kz предупредили, что информация - фейковая, передает NUR.KZ.

Как сообщают фактчекеры, в Казнете появилась реклама от имени Национальной компании Kazakh Invest. Якобы за участие в опросе каждый казахстанец получит 10 акций компании. Это, как предупредили в издании, - фальшивка.

На подобное онлайн-объявление отреагировали в пресс-службе АО "НК "KAZAKH INVEST".

"АО "НК "Kazakh Invest" является национальным институтом в области привлечения инвестиций, 100% акций которого принадлежит государству, и единым переговорщиком, представляющим интересы правительства РК при обсуждении перспектив и условий реализации инвестиционных проектов.

"Kazakh Invest" не является финансовым институтом и не является организацией, участвующей в финансово-кредитной системе, банком, страховой компанией, инвестиционным (инвестиционная компания) и пенсионным фондом.

В рамках осуществления своей деятельности не занимается брокерской и (или) дилерской деятельностью, не проводит сделки с финансовыми инструментами (деньгами, акциями, облигациями и другими ценными бумагами), не является посредником между кредиторами и заемщиками, между инвесторами и сберегателями, не обслуживает счета физических и юридических лиц и не производит денежных расчетов и сделок", - отмечается в комментарии нацкомпании.

В компании отметили, что единственный официальный сайт - invest.gov.kz. Все другие сайты, действующие от имени нацкомпании, являются мошенническими.

Ранее жителям Казахстана в Сети обещают дивиденды с месторождений урана в размере 200 тысяч тенге. Эта информация также является фейковой.

Также мы писали, что в Казахстане рассылали фейковую информацию от имени Министерства финансов о положенной каждому жителю компенсации в 144 тыс. тенге.

Ранее в "КазМунайГазе" обратились к казахстанцам из-за мошенников, орудующих от лица компании - злоумышленники обещают гражданам выплаты.

Также летом текущего года в Казахстане опровергли фейк о выплатах ста тысяч тенге, тогда деньги обещали каждому родившемуся с 1949 по 1998 год.

В национальной атомной компании "Казатомпром" опровергли слухи о том, что готовится к запуску платформа для заработка на инвестициях, которая позволяет казахстанцам приобретать акции для пассивного дохода.

Кроме того, мы писали материал о том, как казахстанцам понять, что сообщение о назначении выплаты не является фейком.