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Компенсацию в 144 тыс. тенге обещают в интернете казахстанцам

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Девушка держит деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане рассылают фейковую информацию от имени Министерства финансов о положенной каждому жителю компенсации в 144 тыс. тенге, сообщает Stopfake.kz.

По данным сайта, в Instagram вновь появилась фейковая реклама, в которой жителям Казахстана обещают компенсацию. В ней пишут, что Министерство финансов РК якобы запустило программу помощи населению, и теперь каждому жителю РК положена разовая выплата от 144 тысяч тенге, что является неправдой.

"Фальшивые сообщения о выплатах в Сети всплывают с постоянной периодичностью. Все они строятся по одной мошеннической схеме: обещание денег, предложение перейти на фальшивый сайт и оставить там личные данные будто бы для проверки.

Если бы выплаты были реальны, информацию о них разместили бы на официальных порталах госорганов. В данном случае киберпреступники прикрываются именем Министерства финансов РК. На официальном сайте ведомства никакой информации о компенсации нет. Нет новости о выплате от 144 тысяч тенге и на официальных страницах Минфина в соцсетях", - пишут фактчекеры.

Казахстанцев просят не переходить по сомнительным ссылкам и не оставлять данные на неизвестных сайтах.

Ранее в нацкомпании "КазМунайГаз" обратились к казахстанцам из-за мошенников, орудующих от лица компании - злоумышленники обещают гражданам выплаты.

Также летом текущего года в Казахстане опровергли фейк о выплатах ста тысяч тенге, тогда деньги обещали каждому родившемуся с 1949 по 1998 год.

Недавно на сайте Национального банка РК появилось предупреждение о мошеннической странице в социальной сети Instagram - "national_bank_kazakhstan". В центральном банке заявили, что, создавая подобные фейковые страницы, мошенники преследуют самые разные цели: от отправки фишинговых писем до кражи персональных данных или денежных средств граждан.

В национальной атомной компании "Казатомпром" опровергли слухи о том, что готовится к запуску платформа для заработка на инвестициях, которая позволяет казахстанцам приобретать акции для пассивного дохода.

Кроме того, мы писали материал о том, как казахстанцам понять, что сообщение о назначении выплаты не является фейком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157489-kompensaciyu-v-144-tys-tenge-obeshchayut-v-internete-kazahstancam/

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