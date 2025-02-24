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Снег, дожди и небольшое похолодание обещают в Алматы в последние дни зимы

Опубликовано:

Человек под зонтом стоит у обочины дороги
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 24 февраля по 2 марта, обещают снег, дожди и небольшое похолодание. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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24 февраля в Алматы будет ясно. Температура в среднем составит плюс 4 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 8 градусов, но ночью температура опустится до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

25 февраля ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около плюс 7 градусов. Максимальная температура составит плюс 10 градусов, а минимальная – плюс 4 градуса. Скорость ветра составит до 3,4 м/с.

26 февраля в южной столице обещают снег. Средняя температура – плюс 4 градуса. Днем температура поднимется до плюс 9 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

27 февраля в Алматы вновь ожидается легкий снег. Температура в среднем – минус 1 градус. Максимально температура поднимется до 0 градусов, а опуститься может до минус 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,0 м/с.

28 февраля прогнозируют дождь и снег. Среднесуточная температура – 0 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 2 градусов, а ночью похолодает до минус 1 градус. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

1 марта вновь ожидается легкий снег. Температура в среднем остановится на отметке 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 1 градус, минимальная – минус 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 1,7 м/с.

2 марта, по прогнозам, осадков не будет. Средняя температура составит плюс 1 градус. Воздух может прогреться и до плюс 3 градусов, но ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223116-sneg-dozhdi-i-nebolshoe-poholodanie-obeshchayut-v-almaty-v-poslednie-dni-zimy/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снег, дожди и небольшое похолодание обещают в Алматы в последние дни зимы