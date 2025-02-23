Снег, метель и туман: штормовое предупреждение объявили синоптики в регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено по Казахстану на понедельник, 24 февраля, из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

24 февраля на севере, в центре Кызылординской области ожидаются сильный снег, низовая метель. В центре, на севере, востоке области туман, в центре, на севере области - гололед. В центре, на севере области - ветер скоростью 15-20 м/с.

В Кызылорде временами ожидается туман.

В Алматинской области на западе, востоке области ветер: порывы скоростью 17-22 м/с.

В Конаеве 24 февраля временами ветер, скорость порывов 17-22 м/с.

В Актюбинской области ночью ожидается снег, метель, на юге, востоке области сильный снег. Днем на севере, востоке области снег, низовая метель. На севере, востоке области ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

24-25 февраля в области Жетісу ожидается ветер в районе Алакольских озер: скорость порывов 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

24 февраля ночью на западе, юге Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, юге области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе, юге, в горных районах области дождь. Ночью и утром на севере, юге, в горных районах области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с.

В Таразе 24 февраля ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ночью ожидается на большей области снег, днем на западе, севере области - снег. На западе, севере, востоке области ожидаются низовая метель, туман.

В Уральске 24 февраля ожидаются снег, низовая метель, туман.

По городу Семей сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

24 февраля на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, юге области Ұлытау ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, в центре области - туман. На западе, севере, востоке области - ветер, скорость порывов 15-18 м/с.

В Жезказгане 24 февраля ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Туман. Ветер утром и днем, скорость порывов 18 м/с.

По городу Риддер сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

24 февраля днем на западе Карагандинской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере области временами туман.

По городу Усть-Каменогорск сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

В Шымкенте 24 февраля временами ожидается дождь, во второй половине дня сильный дождь. Днем ветрено, скорость порывов 15-20 м/с.

В Туркестане временами ожидается дождь. Днем ветер: скорость порывов 15-20 м/с.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер на западе, юге, севере области: скорость порывов 15-20 м/с.

В Петропавловске ожидается ветер, порывы скоростью 15-20 м/с.

24 февраля ночью и утром на юге, западе Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман, на дорогах гололедица.

В Актау 24 февраля на дорогах гололедица. Ночью ожидается туман.

На западе, юге Костанайской области ночью ожидаются снег, метель, днем осадки (снег, дождь), метель; на западе, севере области - сильный снег, на юге, востоке области - гололед, туман. Ветер на западе, севере, востоке области: скорость порывов 15-20 м/с.

В Костанае 24 февраля утром и днем ожидаются снег, метель. Ветер скоростью порывов до 15-20 м/с.