От 14 градусов мороза до 17 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в воскресенье

В воскресенье, 23 февраля, в Алматы и Шымкенте обещают теплую погоду без осадков, а в Астане ночью прогнозируют мороз. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет малооблачно, осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Днем термометры покажут до -2 градусов, ночью температура снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 4,5 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,7 м/с.