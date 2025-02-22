До 16 градусов потеплеет в одном из мегаполисов Казахстана

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 22 февраля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Согласно данным метеосайта, 22 февраля в Алматы ожидается ясная погода. Днем температура воздуха поднимется до 5 градусов, а ночью опустится до минус семи.

В Астане прогнозируется пасмурная погода. В дневное время температура составит -4 градуса, ночью похолодает до -16 градусов. Скорость ветра ожидается в пределах 4,6 м/с.

В Шымкенте ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +16 градусов, ночью температура снизится до одного градуса.