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До 16 градусов потеплеет в одном из мегаполисов Казахстана

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Распускающиеся почки на дереве
Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 22 февраля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Согласно данным метеосайта, 22 февраля в Алматы ожидается ясная погода. Днем температура воздуха поднимется до 5 градусов, а ночью опустится до минус семи.

В Астане прогнозируется пасмурная погода. В дневное время температура составит -4 градуса, ночью похолодает до -16 градусов. Скорость ветра ожидается в пределах 4,6 м/с.

В Шымкенте ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +16 градусов, ночью температура снизится до одного градуса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222883-do-16-gradusov-potepleet-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Анастасия Борисова

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До 16 градусов потеплеет в одном из мегаполисов Казахстана