Жилой комплекс Family park сносят в Астане (фото, видео)

В Астане по решению суда сносят долгострой - жилой комплекс Family park, на который недавно горожане пожаловались акиму столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, Управлением контроля и качества городской города Астаны проведена внеплановая проверка по объекту "Family park" в отношении застройщика ТОО "Оркен 777".

"По результатам проверки были выявлены отклонения от утвержденного проекта, в связи с чем было выдано предписание об устранении нарушений. Однако заказчик не выполнил требования предписания, в результате чего было направлено исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд города Астаны.

На данный момент требования искового заявления удовлетворены.

На сегодняшний день совместно с государственным судебным исполнителем были проведены работы по демонтажу незаконного строительства", - сообщает акимат.

Напомним, 19 февраля на встрече акима Астаны с жителями люди пожаловались на ЖК Family Park, ставший долгостроем. Инвестор попытался ответить по ряду проблемных пунктов, убеждая, что работы идут, но жители утверждали обратное. Аким Астаны попросил прокуратуру и полицию разобраться с вопросом.

Стоит отметить, что астанчане также пожаловались на другого застройщика, который уже несколько лет не может достроить ЖК. Аким предупредил представителя компании лично.

На встрече акима с астанчанами присутствовал представитель строительной компании "Onyx Comfort" - на жалобы о долгострое он заявил, что лично ему никто из дольщиков не звонил.

Еще главу столицы спросили, что будет с участком набережной, который ранее был огорожен забором из-за нахождения там дачи Дариги Назарбаевой.