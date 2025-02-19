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Что построят на месте снесенной дачи Дариги Назарбаевой в Астане, ответил аким

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Строительство дома
Строительство. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На встрече акима Астаны с жителями района главу столицы спросили, что будет с участком набережной, который ранее был огорожен забором из-за нахождения там дачи Дариги Назарбаевой, передает корреспондент NUR.KZ.

Как уточнил астанчанин на встрече с акимом, речь идет об участке набережной на правом берегу столицы между парком Ататюрк и бывшим домом престарелых, который сейчас идет под снос - эта территория была огорожена глухим забором.

"Про участок, где бывшая дача Дариги Назарбаевой. Вы знаете этот участок, он находится на пересечении реки Есиль и Акбулак, где уже рядом построили ЖК. Там больше 15 лет был незаконно установлен этот зеленый забор, который препятствовал прогулке по набережной всех жителей, участок был захвачен незаконно. В итоге летом этого года дачу Дариги Назабаевой снесли, но до сих пор этот забор препятствует свободному передвижению", - сообщил астанчанин.

Аким Женис Касымбек заявил, что забор, который остался от уже снесенного объекта, также демонтируют.

"Вы говорите, что набережная забором до сих пор закрыта - по завершению строительства объекта на протяжении почти 12 км будет открытая набережная – от парка Ататюрк и далее. Также между бывшим Домом престарелых и тем объектом, про который вы говорите (дача – прим.авт.), будет построена школа государственная", - сообщил аким.

Также сегодня астанчане пожаловались на застройщика, который уже несколько лет не может достроить ЖК. Аким предупредил представителя компании лично.

На встрече акима с астанчанами присутствовал представитель строительной компании "Onyx Comfort" - на жалобы о долгострое он заявил, что лично ему никто из дольщиков не звонил.

Еще сегодня стало известно о том, что акимат Астаны может расторгнуть договор с компанией, отвечающей за парковки в столице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222097-chto-postroyat-na-meste-snesennoy-dachi-darigi-nazarbaevoy-v-astane-otvetil-akim/