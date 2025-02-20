Более 20 км велодорожек появится в Алматы в этом году

В Алматы продолжается развитие инфраструктуры для экологически чистых видов транспорта: в этом году планируется обустроить порядка 20 км велодорожек, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в Управлении городской мобильности, в 2024 году в городе обустроено 2,4 км велодорожек в рамках строительства транспортной развязки Саина - Монке би.

"В текущем году планируется обустройство 7,2 км в рамках пробивки проспекта Абая до границы города и улицы Саина от пр. Рыскулова до ул. Монке би. Также порядка 15 км планируется обустроить в рамках строительства линии BRT по проспекту Райымбек батыра. В целом системное развитие велоинфраструктуры предусмотрено в мастер-плане Транспортного каркаса до 2030 года", - отметили в управлении.

На сегодня в городе обустроено 89 км велоинфраструктуры (велополосы - 25,15 км, велодорожки - 63,8 км), 73 светофорных объекта с велосекцией, 1025 дорожных знаков, ориентированных на обслуживание велопользователей.

Отмечается, что развитие сети велодорожек должно способствовать улучшению городской инфраструктуры, предоставляя жителям альтернативные способы передвижения. Это не только снижает уровень загазованности воздуха, поскольку уменьшает количество автомобилей на дорогах, но и позволяет сократить пробки, улучшая общую транспортную ситуацию в городе.

Добавим, ранее на заседании Общественного совета в Алматы предложили снизить количество старых авто и создать зоны с ограничениями для машин.

Также сообщалось, что в Алматы раньше установленного срока начаты работы по приведению в порядок дорожной инфраструктуры: на магистральных улицах устраняют образовавшиеся за зиму ямы, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

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