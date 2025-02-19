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Четыре иностранных лоукостера могут прийти на авиарынок Казахстана

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Самолеты в аэропорту
Самолет в аэропорту. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на заседании кабмина рассказал о планах по развитию гражданской авиации в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ластаев сообщил, что количество международных перелетов с каждым годом увеличивается. На сегодняшний день установлено авиасообщение с 31 страной и 58 городами, выполняются рейсы по 119 маршрутам.

"В прошлом году на 22 международных направлениях были открыты 12 рейсов в 6 новых городов, в том числе в такие крупные центры, как Мумбай (Индия), Джедда (Саудовская Аравия), Прага (Чехия) и другие, а также возобновлены полеты на 10 маршрутах.

В 2025 году запланировано открытие 16 новых направлений, среди которых города Рим, Мюнхен, Будапешт, Шанхай, Гуанчжоу, Пусан и другие.

Расширение выбора бюджетных маршрутов для пассажиров повышается за счет прихода на международный авиарынок Казахстана четырех новых иностранных лоукостеров: SpiceJet (Индия), Eastar Jet и T’way Air (Южная Корея), ThayAirAsia (Таиланд)", - проинформировал вице-министр.

Он добавил, что за прошлый год режим "открытого неба" был внедрен в аэропортах Кызылорды, Костаная, Атырау и действует во всех международных аэропортах.

Напомним, в октябре Минтранс Казахстана опубликовал список всех стран, имеющих прямое авиасообщение с Казахстаном. Всего в него вошли 32 страны. В прошлом году были открыты новые авиамаршруты из Алматы в Мумбай, Пекин, Куала-Лумпур, Иркутск и Эль-Алаймен, был запущен рейс из Актобе в Шарм-эль-Шейх.

В конце августа в Комитете гражданской авиации страны сообщили, что в 2025 году планируется запустить прямой рейс в США. Ожидалось, что рейсы будут выполняться с частотой как минимум 2 раза в неделю.

А летом прошлого года мы писали, что самолеты из Казахстана чаще всего летают в Россию, Турцию и ОАЭ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221950-chetyre-inostrannyh-loukostera-mogut-priyti-na-aviarynok-kazahstana/