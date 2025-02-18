Мороз до 15 градусов обещают в одном из мегаполисов Казахстана во вторник
Опубликовано:
Во вторник, 18 февраля, в Астане обещают мороз до 15 градусов, а в Алматы и Шымкенте - плюсовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет малооблачно и без осадков. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем термометры покажут до -6 градусов, ночью температура снизится до -15 градусов. Скорость ветра – 4,7 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,3 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221539-moroz-do-15-gradusov-obeshchayut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-vo-vtornik/