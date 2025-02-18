Мороз до 15 градусов обещают в одном из мегаполисов Казахстана во вторник

Во вторник, 18 февраля, в Астане обещают мороз до 15 градусов, а в Алматы и Шымкенте - плюсовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет малооблачно и без осадков. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем термометры покажут до -6 градусов, ночью температура снизится до -15 градусов. Скорость ветра – 4,7 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,3 м/с.