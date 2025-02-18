Казахстанец не подписывал переводы супруге как алименты, и оказался в суде

Столичный суд удовлетворил иск о признании незаконным и отмене постановления об определении задолженности по алиментам, так как истцом деньги выплачивались, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, истец обратился в суд с иском к ЧСИ о признании незаконным и отмене постановления об определении задолженности по алиментам.

Согласно материалам дела, ЧСИ возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка и супруги.

Истец просил отменить постановление, так как им добровольно и добросовестно исполнялись алиментные обязательства. В качестве доказательств он предъявил суду выписку со счета.

Суд установил, что истец ежемесячно перечислял взыскателю деньги, в том числе в размере выше подлежащего к удержанию из его заработной платы. По словам истца, перечисленные средства предназначались для содержания их общего ребенка.

"Доводы взыскателя о том, что все поступившие ей денежные суммы являются помощью или погашением задолженности по другим обязательствам, основанные на отсутствии в квитанциях указания, что они являются алиментами на содержание детей, суд оценил как необоснованные.

В ст. 14 АППК закреплен принцип запрета на злоупотребление формальными требованиями, в соответствии с которым не допускается возложение обязанностей с целью соблюдения требований, не установленных законодательством.

Истец перечислял деньги с карты на карту и пополнял карту взыскателя через терминал. Законодательство не предусматривает обязательное указание назначения платежа в таких случаях. По мнению суда, позиция взыскателя в этой части основана на формальных требованиях", - отмечает суд.

Суд также обратил внимание на то, что в некоторые месяцы переводы превышают размер алиментов, а в другие, наоборот, недостаточны, однако в совокупности образуют ежемесячный размер алиментов, подлежащий удержанию из заработной платы истца.

"Исходя из критериев справедливости и разумности, суд посчитал возможным учесть денежные выплаты в счет уплаты алиментов в пределах размеров, присужденных судом ежемесячно и рассчитанных судебным исполнителем в оспариваемом постановлении", - резюмирует суд.

В этой части иск удовлетворен и решение суда вступило в законную силу.

Напомним, также несколько дней назад житель области Ұлытау подал иск к судебному исполнителю и доказал, что ему необоснованно насчитали сумму долга по алиментам в 5 млн тенге.

Ранее мы писали, что казахстанец выбирал неофициальное трудоустройство, получая доходы от других лиц или в виде наличности, чтобы не оплачивать алименты. Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы с привлечением к общественным работам на срок до 100 часов.

А в Алматы прошлой осенью частного судебного исполнителя лишили государственной лицензии. Как рассказали в прокуратуре, причиной тому послужили неправомерное снятие арестов и непринятие мер по взысканию задолженностей и игнорирование требований уполномоченных органов.