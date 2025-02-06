Казахстанец скрывал свои доходы, работая неофициально, чтобы не платить долг

Казахстанец выбирал неофициальное трудоустройство, получая доходы от других лиц или в виде наличности, чтобы не оплачивать алименты, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру ЗКО.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Бурлинского района Западно-Казахстанской области проводит работу по привлечению к ответственности лиц, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов.

По акту надзора прокуратуры в пользу несовершеннолетних детей взыскали свыше 25 млн тенге, к административной ответственности привлекли 27 злостных должников. Также были проведены 4 ярмарки, трудоустроены 10 должников, приостановлены 8 водительских удостоверений, а две автомашины водворили на спецстоянку.

По представлению прокуратуры начато два досудебных расследования.

Так, прокуратурой инициирована регистрация уголовного дела в отношении должника по факту неуплаты алиментов на содержание двух детей.

"В ходе следствия установлено, что должник умышленно не оплачивал алименты, скрыв свои доходы путем неофициального трудоустройства в такси по междугороднему маршруту, длительное время работал в Актобе на стройке в качестве кровельщика. Все свои доходы получал через третьих лиц либо брал за наличный расчет", - рассказали в прокуратуре ЗКО.

Кроме того, он отказался работать на предложенной ему должности оператора сигнализации в одной из компаний Аксая.

При таких обстоятельствах и с учетом принципиальной позиции государственного обвинителя 8 января 2025 года специализированный суд по делам несовершеннолетних осудил должника по ст.139 УК РК.

Мужчине назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы с привлечением к общественным работам на срок до 100 часов.

"Аналогичный приговор состоялся и в прошлом году", - отметили в ведомстве.

В соответствии со ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.