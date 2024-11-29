Снимал аресты, допускал волокиту: судоисполнителя лишили лицензии в Алматы

В Алматы актом прокурорского надзора частный судебный исполнитель лишен государственной лицензии, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщается на сайте прокуратуры, надзорный орган выявил ряд нарушений со стороны частного судебного исполнителя по линии взыскания социально значимых категорий дел.

В частности, установлены нарушения по шести исполнительным производствам, связанным с взысканием алиментов.

"Судебный исполнитель допускал искусственную волокиту, необоснованно передавая производства из одного региона в другой. Также выявлены случаи неправомерного снятия арестов, несвоевременного принятия мер по взысканию задолженностей и игнорирования требований уполномоченных органов", - рассказали в прокуратуре.

По акту надзора прокуратуры Алатауского района постановлением Алматинского городского суда частный судебный исполнитель лишен государственной лицензии.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, ранее стало известно о частном судебном исполнителе из Шымкента, который присваивал деньги должника. Его исключили из Республиканской палаты ЧСИ. По данным следствия, он присвоил более полумиллиона тенге, предназначенных для выплаты задолженности.

А в сентябре в Алматы привлекли к ответственности 50 частных судебных исполнителей, которые не принимали меры в отношении более 1000 должников. Нарушения повлекли длительное уклонение должников от исполнения судебных актов и непоступление средств в бюджет.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что частный судебный исполнитель - гражданин Республики Казахстан, занимающийся частной практикой по исполнению исполнительных документов без образования юридического лица на основании лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов.

Ранее мы рассказывали, чем коллекторы отличаются от судебных исполнителей в Казахстане. Так, задача коллектора - помочь заемщику не довести просрочку до суда. А судебные исполнители взыскивают задолженность уже по судебному решению.