Казахстанец доказал, что ему необоснованно насчитали долг в 5 млн тенге

Житель области Ұлытау подал иск к судебному исполнителю и доказал, что ему необоснованно насчитали сумму долга по алиментам по недостоверным данным, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело по иску к судебному исполнителю о признании незаконным постановления об определении задолженности по алиментам рассмотрел специализированный межрайонный административный суд области Ұлытау.

Судебный исполнитель вынес постановление, рассчитав задолженность исходя из средней месячной заработной платы, поскольку не имел сведений о доходах истца.

Однако мужчина не согласился с этим расчетом, указав, что задолженность возникла из-за бездействия судебного исполнителя. По его словам, он не скрывался, имел постоянное место работы, проверял исполнительные производства, но самостоятельно алименты не перечислял.

"Суд установил, что с 2017 по 2024 годы образовалась задолженность в размере 5 195 479 тенге. При этом судебный исполнитель в течение данного периода не осуществлял ежеквартальный расчет задолженности и не принимал меры по исполнению исполнительных документов", - отметили в суде.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина имел пенсионные отчисления, а с 2021 года - официальное трудоустройство. Следовательно, расчет задолженности был сделан на основании недостоверных данных.

Учитывая интересы несовершеннолетнего ребенка, суд удовлетворил исковые требования. Судебный акт в законную силу пока не вступил.

Ранее стало известно, что казахстанец выбирал неофициальное трудоустройство, получая доходы от других лиц или в виде наличности, чтобы не оплачивать алименты. Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы с привлечением к общественным работам на срок до 100 часов.

В Алматы частного судебного исполнителя лишили государственной лицензии. Как рассказали в прокуратуре, причиной тому послужили неправомерное снятие арестов и непринятие мер по взысканию задолженностей и игнорирование требований уполномоченных органов.