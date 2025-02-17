Стало известно, во сколько обойдется реконструкция старейшего стадиона Мунайтпасова в Астане
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На реконструкцию старейшего в Астане стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова направят 17,3 млрд тенге, а деньги будут выделены из Специального госфонда, передает NUR.KZ со ссылкой на Минфин.
Документ об одобрении бюджетных средств на реконструкцию стадиона в Астане опубликован на официальном сайте Министерства финансов Казахстана.
Согласно документу, новое здание стадиона обойдется в 17,3 млрд тенге, а деньги на строительство будут направлены из Специального госфонда.
О том, что центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Астане снесут и построят заново, стало известно в 2021 году. Тогда в акимате объяснили, что столичный стадион был признан аварийным.
После этого в акимате показали, чем заменят старейший стадион в Астане. Тогда сообщалось, что по проекту на новом стадионе планируется организовать 4500 посадочных мест 3 категории стандартом UEFA, с игровым полем площадью 7140 квадратных метров, размерами 105 м х 68 м.
В сентябре прошлого года стало известно, что проект прошел госэкспертизу, а в Минпромстрое показывали фото проекта стадиона.
А уже в январе этого года стало известно о завершении демонтажа старейшего в городе стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221283-stalo-izvestno-vo-skolko-oboydetsya-rekonstrukciya-stareyshego-stadiona-munaytpasova-v-astane/