Стало известно, во сколько обойдется реконструкция старейшего стадиона Мунайтпасова в Астане

На реконструкцию старейшего в Астане стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова направят 17,3 млрд тенге, а деньги будут выделены из Специального госфонда, передает NUR.KZ со ссылкой на Минфин.

Документ об одобрении бюджетных средств на реконструкцию стадиона в Астане опубликован на официальном сайте Министерства финансов Казахстана.

Согласно документу, новое здание стадиона обойдется в 17,3 млрд тенге, а деньги на строительство будут направлены из Специального госфонда.

О том, что центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Астане снесут и построят заново, стало известно в 2021 году. Тогда в акимате объяснили, что столичный стадион был признан аварийным.

После этого в акимате показали, чем заменят старейший стадион в Астане. Тогда сообщалось, что по проекту на новом стадионе планируется организовать 4500 посадочных мест 3 категории стандартом UEFA, с игровым полем площадью 7140 квадратных метров, размерами 105 м х 68 м.

В сентябре прошлого года стало известно, что проект прошел госэкспертизу, а в Минпромстрое показывали фото проекта стадиона.

А уже в январе этого года стало известно о завершении демонтажа старейшего в городе стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова.