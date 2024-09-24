Замена старейшему стадиону в Астане: одобрен проект нового здания (фото)

В Астане вместо старого стадиона им.Кажымукана Мунайтпасова планируется построить новое здание. Проект прошел госэкспертизу, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпромышленности.

"РГП "Госэкспертиза" выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство стадиона имени К. Мунайтпасова в Астане. Строительство объекта планируется по адресу ул. Кенесары 14 в районе Сарыарка. Площадь застройки объекта - более 15 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что здание будущего стадиона будет трехэтажным и будет рассчитано на 3 600 человек. Это будет крытое здание, состоящее из двух блоков разной этажности с западной и восточной сторон, соединенными сверху металлической аркой.

Проект нового стадиона в Астане. Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Заказчиком строительства проекта, по данным министерства, выступает Управление строительства акимата Астаны, а генпроектировщик - филиал АО "НЦ Курылысконсалтинг" по городу Астана и Акмолинской области.

Проект планируется завершить за 16 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Астане снесут и построят заново. Это будет сделано по причине того, что в прошлом году столичный стадион был признан аварийным.

Позже в акимате показали, чем заменят старейший стадион в Астане. Тогда сообщалось, что по проекту на новом стадионе планируется организовать 4500 посадочных мест 3 категории стандартом UEFA, с игровым полем площадью 7140 квадратных метров, размерами 105 м х 68 м.

Недавно также стало известно, что центральный стадион Алматы планируют модернизировать. В Управлении спорта Алматы рассказали, когда будет модернизирован стадион города, построенный в 1958 году и рассчитанный на более чем 23 тыс. мест.