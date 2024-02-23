Чем заменят старейший стадион в Астане, показали в акимате

Стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Астане все же решили снести, а на его месте - построить новый. Эскизы объекта показали в акимате столицы, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны, на месте старого центрального стадиона имени Мунайтпасова планируется построить новый, крытого типа.

"Согласно техническому обследованию, существующие трибуны стадиона на грани обрушения, в связи с чем взамен реконструкции запланировано произвести полный демонтаж и построить новый стадион, что увеличивает сроки строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении.

Проект нового стадиона в Астане. Эскиз: пресс-служба акимата Астаны

По проекту на новом стадионе планируется организовать 4500 посадочных мест 3 категории стандартом UEFA, с игровым полем площадью 7140 квадратных метров, размерами 105 м х 68 м.

Проект нового стадиона в Астане. Эскиз: пресс-служба акимата Астаны

Отмечается, что сейчас ведутся работы по проектированию.

"В настоящее время ведется разработка эскизного проекта. После получения согласования эскизного проекта стадиона крытого типа будет загружен на портал госэкспертизы.

После получения положительного заключения госэкспертизы будут начаты работы по строительству здания", - отметили в горакимате.

Проект нового стадиона в Астане. Эскиз: пресс-служба акимата Астаны

Напомним, ранее сообщалось, что центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Нур-Султане снесут и построят заново. Это будет сделано по причине того, что в прошлом году столичный стадион был признан аварийным.